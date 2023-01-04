«Лацио» уступил «Лечче» в гостевом матче Серии А

Матч 16-го тура чемпионата Италии между «Лечче» и «Лацио» завершился со счетом 2:1 в пользу паприканцев.

Отметим, что счет встречи был открыт на 15-й минуте усилиями форварда «орлят» Чиро Иммобиле. В составе домашней команды голы на счету полузащитника Габриэля Стрефецца (57-я минута) и нападающего Лоренцо Коломбо (71).

Таким образом, команда Марко Барони поднимается на 12 строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков. Подопечные Маурицио Сарри располагаются на пятом месте, имея в своем активе 30 очков.

Добавим, что в следующем туре «Лечче» отправится в гости к «Специи», а «Лацио» примет на своем поле «Эмполи».

Серия А

16-й тур

«Лечче» (Лечче) - «Лацио» (Рим) - 2:1 (0:1)

Голы: Стрефецца, 57; Коломбо, 71 - Иммобиле, 15.