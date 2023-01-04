Гвардиола назвал условие, при котором «Манчестер Сити» может догнать «Арсенал» в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате Англии.

Отмечается, что по мнению испанского специалиста, «Арсенал» заберет трофей, если будет играть на прежнем уровне.

«Нам необходимо демонстрировать свою лучшую игру и одерживать победы, чтобы сократить отставание от «Арсенала». Они великолепно провели первую половину сезона. Если они продолжат в том же духе, у нас не будет шансов их догнать. Но мы все равно должны идеально провести остаток сезона и надеяться, что они сбавят свои обороты», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Напомним, что в настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 17 матчей. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 36 очков после 16 проведенных встреч.