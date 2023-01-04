Защитник сборной Марокко Эль-Ямик может перейти в «Спартак» 

Руководство «Спартака» по-прежнему заинтересовано в услугах защитника «Вальядолида» и сборной Марокко Джавада Эль-Ямика. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Отмечается, что ранее московский «Локомотив» пытался арендовать 30-летнего игрока, однако получил отказ.

По информации источника, ссылающегося на агента футболиста Андреа Д’Амико, красно-белые не отказались от идеи с покупкой полуфиналиста чемпионата мира в Катаре.

Добавим, что Ямик выступает за «Вальядолид» с сентября 2020 года. В текущем сезоне за испанскую команду он принял участие в восьми встречах и не отметился результативными действиями.