Роналду обяжут отбыть дисквалификацию в «Аль-Насре»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет сыграть в двух ближайших матчах своего нового клуба из-за дисквалификации, сообщают британские СМИ.

По данным источника Роналду пропустит матчи 5 и 14 января против «Аль-Таи» и «Аль-Шабаба». Это связано с решением Футбольной ассоциации Англии об отстранении Роналду на два матча за апрельский инцидент, когда португалец разбил телефон мальчику с аутизмом. Португалец не успел отбыть наказание, поскольку на следующий день было принято решение о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед».

Регламент ФИФА обязывает новый клуб проконтролировать отбытие наказание игроком, который был дисквалифицирован в прошлых лигах. Первой игрой Роналду за «Аль-Наср» может стать встреча с «Аль-Иттифаком» 21 января.

Объявление о подписании контракта Роналду и «Аль-Насра» было сделано 30 декабря, соглашение португальца рассчитано до лета 2025 года.