Шупо-Мотинг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность покупки форварда «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт камерунского игрока с мюнхенцами истекает летом 2023 года.

Как утверждает источник, 33-летний нападающий недоволен количеством своего игрового времени в составе немецкого клуба и не торопиться продлевать соглашение. В случае неудачи, представители манкунианцев намерены пригласить футболиста в АПЛ.

Добавим, что Шупо-Мотинг перешел в «Баварию» в октябре 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне за команду Юлиана Нагельсмана он провел 16 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.