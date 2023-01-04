Гол Милика в компенсированное время принес победу «Ювентусу» над «Кремонезе»

«Ювентус» на выезде обыграл «Кремонезе» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча в Кремоне завершилась со счетом 1:0 в пользу «старой синьоры». Гол на 90-й минуте забил Аркадиуш Милик.

«Ювентус» набрал в 16 играх 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице, отставая на семь очков от лидирующего «Наполи». У «Кремонезе» 7 очков в 16 матчах, и ни одной победы в этом сезоне в Серии А. Команда занимает 19-е место в чемпионате.

В 17-м туре 7 января «Ювентус» примет «Удинезе», а «Кремонезе» сыграет на выезде с «Вероной».

Серия А. 16-й тур

«Кремонезе» – «Ювентус» - 0:1 (0:0).

Гол: Милик, 90.