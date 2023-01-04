Кварацхелия и Осимхен выйдут в стартовом составе «Наполи» на матч с «Интером»

«Интер» и «Наполи» объявили стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе «Интера» выйдут: Онана, Бастони, Ачерби, Шкриньяр, Дармиан, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Лукаку, Джеко.
У «Наполи» с первых минут сыграют: Мерет, Ди Лоренцо, Ким, Ррахмани, Оливера, Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Политано, Кварацхелия, Осимхен.
Игра пройдет в Милане и начнется в 22.45 по московскому времени.
«Наполи» лидирует в Серии А, набрав 41 очко, «Интер» с 30 очками занимает 6-е место.
источник: «Советский спорт»