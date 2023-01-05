«Наполи» потерпел первое поражение в этом сезоне в чемпионате Италии, уступив «Интеру»

Лидер чемпионата Италии «Наполи» проиграл на выезде «Интеру» в матче 16-го тура Серии А. Встреча в Милане завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол на 56-й минуте забил Эдин Джеко. Это поражение стало первым для подопечных Лучано Спаллетти в этом сезоне.

Тем не менее, «Наполи» с 41 очком продолжает лидировать в чемпионате, «Интер» набрал 33 очка и переместился на четвертое место в турнирной таблице.

В 17-м туре 7 января «Интер» отправится в гости к «Монце», а днем позже «Наполи» сыграет на выезде с «Сампдорией».

Серия А. 16-й тур

«Интер» – «Наполи» - 1:0 (0:0).

Гол: Джеко, 56.