Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Кристал Пэлас»

Футболисты «Тоттенхэма» обыграли «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура английской премьер-лиги. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Все голы были забиты во втором тайме. В составе победителей дублем отличился Гарри Кейн, забивший мячи на 48-й и 53-й минуте. Кейн продолжает погоню в споре бомбардиров за Эрлином Холанном. У футболиста «Манчестер Сити» 21 забитый мяч, у Кейна – 15.

Мэтт Доэрти на 68-й минуте сделал счет 3:0, а спустя еще четыре минуты Сон Хын Мин довел его до разгромного.

«Тоттэнхем» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. У «Кристал Пэлас» 22 очка и 11-е место в АПЛ.

В матче 20-го тура «Тоттенхэм» 15 января примет лидера премьер-лиги – «Арсенал», а «Кристал Пэлас» в тот же день сыграет на «Стэмфорд Бридж» с «Челси».

Английская премьер-лига. 19-й тур

«Кристал Пэлас» - «Тоттенхэм» - 0:4 (0:0).

Голы: Кейн, 48, 53; Доэрти, 68; Сон Хын Мин, 72.