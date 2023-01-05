«Барселоне» для победы над аутсайдером третьего дивизиона потребовалось дополнительное время

Футболисты «Барселоны» в дополнительное время смогли победить аутсайдера третьего дивизиона Испании «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Встреча в Аликанте завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. У хозяев поля хет-трик на счету 21-летнего защитника Ориоля Сольдевила (59, 74, 86 минута), который смог перевести игру в овертайм.

В составе победителей отличились Рональд Араухо (4), Усман Дембеле (66), Рафинья (77). Победный гол на счету Ансу Фати, забившего на 104-й минуте.