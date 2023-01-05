«Наполи» сыграл ниже своих возможностей»: Спаллетти - о поражении от «Интера»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти дал комментарий послеп поражения своей команды в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Интера» (0:1).

«Мы играли медленно - это нас наказало. Уровень, показанный сегодня вечером, ниже наших возможностей», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что единственный гол на 56-й минуте забил Эдин Джеко. Это поражение стало первым для подопечных Лучано Спаллетти в этом сезоне.

Тем не менее, «Наполи» с 41 очком продолжает лидировать в чемпионате, «Интер» набрал 33 очка и переместился на четвертое место в турнирной таблице.

В 17-м туре 7 января «Интер» отправится в гости к «Монце», а днем позже «Наполи» сыграет на выезде с «Сампдорией».