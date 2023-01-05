Хави - о тяжелой победе «Барселоны» в Кубке Испании: Сами усложнили себе жизнь

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий после гостевой победы своей команды над «Интерсити» в матче 1/16 финала Кубка Испании (4:3 ДВ).

«Мы сами усложнили себе жизнь. Могло быть и лучше, но мы пропустили много голов. К счастью, мы в 1/8 финала», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Напомним, что у хозяев поля хет-трик на счету 21-летнего защитника Ориоля Сольдевила (59, 74, 86 минута), который смог перевести игру в овертайм.

В составе победителей отличились Рональд Араухо (4), Усман Дембеле (66), Рафинья (77). Победный гол на счету Ансу Фати, забившего на 104-й минуте.