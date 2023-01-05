Конте - о разгромной победе над «Кристалл Пэлас»: Такие игры придают уверенности

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте дал комментарий после разгромной победы своей команды над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Всегда важно набрать три очка и одержать такую ​​победу. Это придает уверенности. Мои игроки показали отличный характер, отличные индивидуальные действия», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что в составе победителей дублем отличился Гарри Кейн, забивший мячи на 48-й и 53-й минуте. Мэтт Доэрти на 68-й минуте сделал счет 3:0, а спустя еще четыре минуты Сон Хын Мин довел его до разгромного.

«Тоттэнхем» набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги. У «Кристал Пэлас» 22 очка и 11-е место в АПЛ.