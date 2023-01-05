«Бавария» определилась с заменой Нойеру

Вратарь менхенгладбахской «Боруссии» Янн Зоммер близок к переходу в «Баварию». Об этом сообщает зарубежная пресса.
По данным источников, стороны подпишут соглашение до 2025 года.
Мюнхенский клуб в срочном порядке вынужден искать замену основному голкиперу Мануэлю Нойеру после того, как немец сломал ногу.
К слову, Зоммер перебрался в «Боруссию» из швейцарского «Базеля» в июле 2014 года за компенсацию в размере 9 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 335 матчей, в 90 из них оставив ворота «сухими».