Мама мальчика, которому разбил телефон Роналду: Люди начинают понимать, что это за человек

Сара Келли, мама мальчика с аутизмом, у которого Криштиану Роналду разбил телефон, поделилась мнением о португальском футболисте.

«Роналду так и не принес мне и моему сыну извинений. Его бросили «Манчестер Юнайтед» и Португалия, и очевидно, что люди начинают понимать, что это за человек», - приводит слова Келли зарубежная пресса.

Напомним, с ноября 2022 года футболист находился в статусе свободного агента после того, как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним соглашение после скандального интервью.

Недавно стало известно о том, что Роналду перешел в «Аль-Наср». Срок контракта составляет два года, а зарплата игрока составит 200 миллионов евро, благодаря чему он стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты.