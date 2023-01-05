Мудрик хочет перейти в «Арсенал», несмотря на предложение «Челси»

Вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик хочет перейти в лондонский «Арсенал», несмотря на предложение «Челси». Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что украинец отдает предпочтение «канонирам», с которыми уже согласовал личный контракт до 2028 года с зарплатой 5,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

Ранее приводилась информация, что в команде УПЛ не спешат расставаться с футболистом и готовы подождать до следующего летнего трансферного окна.

Добавим, что Мудрик присоединился к основной команде «Шахтера» в январе 2021 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, отметился десятью забитыми мячами и восемью ассистами.