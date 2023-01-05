Клопп не исключил вероятности возглавить сборную Германии

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключил вероятности, что может возглавить сборную Германии, сообщают немецкие СМИ.

У Клоппа есть опыт работы в немецком футболе. До своего прихода в «Ливерпуль» в 2015 году он работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

«Не исключено, что когда-нибудь я стану главным тренером сборной Германии, но для этого нужно, чтобы все обстоятельства сложились для этого, а в данный момент этого нет. Если уйду из «Ливерпуля», то год не буду ничего делать», - цитирует Клоппа источник.

Контракт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года. В настоящее время сборную Германии возглавляет Ханс-Дитер Флик, контракт с которым продлен до 2024 года. Флик будет готовить сборную к чемпионату Европы, который пройдет в Германии.