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Месси признан лучшим игроком года по версии IFFHS, Куртуа победил в рейтинге вратарей

Опубликованы итоги голосования.
05 января 2023 12:49

Пресс-служба Международной федерации истории и статистики (IFFHS) опубликовала итоги голосования за звание лучшего футболиста 2022 года.

Победу одержал нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, набравший 275 очков. На втором месте расположился форвард парижского клуба Килиан Мбаппе, заработавший 35 очков. Тройку замкнул страйкер мадридского «Реала» Карим Бензема (30 очков).

Добавим, что лучшим вратарем был признан Тибо Куртуа из «Реала» (125). Второе место - Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», 110), третье - Яссин Буну («Севилья», 55).

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Опубликованы итоги голосования.
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