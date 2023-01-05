Ивич начнет работу с «Краснодаром» в Дубае 12 января

Сербский специалист Владимир Ивич начнет работу с «Краснодаром» на сборах в Дубае. Об этом пишет «РБ-Спорт».

Отмечается, что сейчас наставник и его помощники еще в Израиле, где готовят программу на зимние сборы. Тренер и его штаб прилетят в Дубай 10 января, а 12 января генеральный директор клуба Владимир Хашиг официально представит Ивича команде.

Напомним, руководство «быков» заключило с 45-летним специалистом контракт, рассчитанный на два года. Ранее пост наставника клуба занимал Александр Сторожук.

Ранее в своей карьере Ивич тренировал «Маккаби» из Тель-Авива, «Уотфорд» и ПАОК.