Чемпион мира-2006 Тотти предстанет перед судом

Бывший нападающий сборной Италии, чемпион мира 2006 года Франческо Тотти предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег, сообщают итальянские СМИ.

По информации источника, Тотти проводил подозрительные операции, которые заинтересовали агентов по борьбе с отмыванием денег. В ходе оперативных мероприятий были выявлены и другие случае подозрительных операций, проводимых летом 2022 года.

В числе партнеров Тотти назывались казино в Монако, Лондоне и Лас-Вегасе, ряд букмекерских контор.

Тотти выступал за «Рому» на протяжении всей своей карьеры с 1992 по 2017 год, а с 2017 по 2019 занимал пост директора римской команды.