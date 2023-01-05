Агент Сафонов рассказал о будущем Тюкавина

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент точно не сменит команду в зимнее трансферное окно.
«С Костей все отлично, отдыхает, рыбу ловит в отпуске. Все спокойно, зимой никуда не собираемся дергаться», - приводит слова менеджера «РБ-Спорт».
Отметим, что действующий контракт 20-летнего форварда с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне Тюкавин забил пять мячей и отдал три результативные передачи.
источник: «РБ-Спорт»