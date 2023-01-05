Роналду может дебютировать за «Аль-Наср» в обход дисквалификации

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может дебютировать за свой новый клуб уже в четверг в матче против «Аль-Таи», сообщают британские СМИ.

По информации источника, клуб готов оплатить возможный штраф за игнорирование решения Футбольной ассоциации Англии о дисквалификации Роналду.

В ноябре 2022 года 37-летний футболист был дисквалифицирован на две игры за апрельский инцидент, когда форвард после матча с «Эвертоном» разбил телефон мальчику с аутизмом. Роналду не успел отбыть наказание, поскольку на следующий день после вынесения решения, «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта.

Регламент ФИФА требует, чтобы игрок отбыл дисквалификацию в новом клубе, если он перешел до ее полного отбытия в предыдущем.

Британское издание оценивает вероятность дебюта Роналду в матче с «Аль-Таи» в 15%.