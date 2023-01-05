Беллингем признан самым дорогим игроком мира по версии CIES

Полузащитник сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал самым дорогим футболистом мира по версии спортивного издания IES Football Observatory. Исследовательская группа ресурса оценивала более 30 тысяч игроков в 75 лигах мира.

Трансферная стоимость Беллингем оценена в 208,2 млн. евро. Второе место в рейтинге у атакующего хавбека «Манчестер Сити» Филипа Фодена (200,5 млн. евро). Нападающий «Пари Сен-Жермена» Килиан Мбаппе только третий (190,7 млн. евро).

Десятку лучших составили: Винисиус Жуниор («Реал», Мадрид, 190,5 млн. евро), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 174,9 млн. евро), Педри (170,2 млн. евро) и Гави (147,6 млн, евро, оба «Барселона»), Джамал Мусиала («Бавария», 145,1 млн. евро), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг», 125,8 млн. евро) и Федерико Вальверде («Реал», Мадрид, 123,5 млн. евро).

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не вошли и в сотню самых дорогих футболистов в рейтинге.