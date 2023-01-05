«Спартак» готов платить Таварешу 1-1,2 миллиона евро

Руководство «Спартак» намерено предложить защитнику «Бенфики» Томашу Таварешу соглашение с размером зарплаты в 1-1,2 миллиона евро, не учитывая различные бонусы. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что 21-летний португалец недавно восстановился от травмы крестообразных связок.

Как утверждает источник, в данный момент красно-белые обсуждают с представителями «орлов» формат трансфера португальца. Московский клуб может взять футболиста в аренду или совершить полноценную покупку. Сообщается, что окончательно переход может состояться в середине января.

Напомним, что Тавареш является воспитанником академии «Бенфики». Всего за португальскую команду он провел 26 матчей и не отметился результативными действиями.