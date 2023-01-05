Премьер-министр Кабо-Верде предложил назвать главный стадион страны в честь Пеле

Премьер-министр Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя и Силва предложил переименовать главный стадион страны в честь Пеле.

«История и культура двух стран Кабо-Верде и Бразилии близки, это две братские страны, связанные языком и менталитетом. Пеле был фигурой мирового масштаба, показавший, что спорт может объединить мир, мы хотим отдать ему дань уважения», - говорится в сообщении главы правительства, написанном им в социальных сетях.

Коррейя и Силва предложил переименовать «Национальный стадион» в «Эштадиу Пеле», отметив, что уже информировал об этой инициативе ФИФА.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным федерациям всего мира с предложением назвать хотя бы один стадион в стране именем Пеле.

Пеле (полное имя – Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Бразильский футболист скончался 29 декабря в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.