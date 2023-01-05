Тренер «Тоттенхэма» Конте считает, что Кейн способен побить новые рекорды по голам

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением о выступлении форварда своей команды Гарри Кейна.

Отмечается, что 29-летний нападающий отметился дублем в ворота «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура АПЛ. Таким образом, он превзошел бывшего игрока «Ньюкасла» Алана Ширера, забив 198 голов в первых 300 встречах чемпионата Англии.

«Гарри Кейн – форвард мирового уровня. Он способен побить и поставить новые рекорды по голам. Он является для нас ключевой фигурой на футбольном поле, потому что может помочь одноклубникам не только своими голами, но еще передачами и самоотдачей. Гарри является примером, который знает, как справляться с трудностями», – приводит слова Конте британская пресса.

Напомним, что Кейн является воспитанником академии «Тоттенхэма». Всего за английский клуб он провел 411 матчей, забил 264 гола и отдал 62 результативные передачи.