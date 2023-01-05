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Матч, в котором за «Аль-Наср» может дебютировать Роналду, перенесен из-за сильного дождя

Организаторы опасаются перебоев с электроснабжением на стадионе.
05 января 2023 16:40
автор: Александр Евграфов

Матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между «Аль-Насром» и «Аль Таи», в котором может дебютировать португальский нападающий Криштиану Роналду перенесен с четверга на пятницу, сообщает «Аль Наср» в своих соцсетях.

«Из-за сильного дождя и плохих погодных условий, влияющих на электроснабжение стадиона, мы были проинформированы о переносе матча против «Аль-Таи» на 24 часа», - говорится в сообщении клуба.

Болельщикам принесены извинения за неудобства. Ранее сообщалось, что Роналду может дебютировать в этом матче, несмотря на не отбытую дисквалификацию в Англии.

Также ранее из-за плохих погодных условий и сильных дождей организаторы ралли-рейда «Дакар» вынуждены были досрочно остановить третий этап, проходящий в Саудовской Аравии.

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