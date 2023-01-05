Лапорта считает, что уход Месси был лучшим решением для «Барселоны» 

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением по поводу ухода из команды нападающего Лионеля Месси в 2021 году.

Отмечается, что каталонцы не смогли сохранить 35-летнего аргентинца в клубе из-за финансовых проблем.

«Нельзя ставить интересы одного игрока выше интересов клуба. Даже если это лучший футболист планеты. В период экономического кризиса мы были не способны удержать Месси. Отпустить его – было лучшим решением для команды. Сейчас Лео в «ПСЖ» и мне не хочется много говорить о нем», – приводит слова Лапорты испанская пресса.

Добавим, что Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В футболке сине-гранатовых он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи.