Беллингем склоняется к переходу в «Реал» 

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем считает мадридский «Реал» предпочтительным вариантом для перехода. Об этом сообщают испанские СМИ.

Отмечается, что к 19-летнему хавбеку также проявляют интерес «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Как утверждает источник, переговоры сливочных с окружением игрока сборной Англии складываются оптимистично, хорошие отношения с представителями футболиста делают мадридцев главным фаворитом на трансфер. Кроме того, у руководства испанской команды налажен контакт с генеральным директором «Боруссии» Хансом-Йоахимом Ватцке.

Напомним, что Беллингем присоединился к «Боруссии» летом 2020 года. В текущем сезоне за команду Эдина Терзича он провел 22 матча, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом Бундеслиги рассчитан до конца сезона-2024/2025.