«Челси» объявил о переходе защитника «Монако» Бадьяшиля

Английский «Челси» объявил о переходе защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля, сообщается на сайте «синих».

Соглашение с 21-летним французским футболистом рассчитано на 7,5 лет, а сам спортсмен уже прибыл в расположение клуба. Стоимость трансфера игрока – около 38 миллионов евро.

Напомним, что Бадьяшиль является воспитанником академии «Монако». В составе монегасков он провел 135 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

В сентябре прошлого года защитник дебютировал за сборную Франции в матчах Лиги наций, проведя две игры.