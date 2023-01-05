Тони Адамс считает, что Сака является лучшим игроком «Арсенала» и сборной Англии 

Бывший защитник сборной Англии и «Арсенала» Тони Адамс поделился мнением о нападающем «канониров» Букайо Сака.

Отмечается, что 56-летний британец сравнил 21-летнего форварда с Лионелем Месси.

«Он – феноменальный футболист. Его можно назвать лучшим игроком этого сезона. Сака ничем не уступает Месси, аргентинец скоро закончит с футболом. Несмотря на неудачи, которые преследуют Сака, он каждый раз возвращается сильнее и создает голы. Он определенно лучший в составе «Арсенала» и в английской сборной», – приводит слова Адамса британская пресса.

Напомним, что Сака является воспитанником академии «Арсенала». В нынешнем сезоне за команду Микеля Артеты он отыграл 23 матча, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. На чемпионате мира в Катаре он принял участие в четырех встречах сборной Англии, отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.