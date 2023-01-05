Шмидт заявил, что «Челси» неуважительно относится к «Бенфике» из-за переговоров по Фернандесу  

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт поделился мнением по поводу неудачных переговоров с «Челси» о переходе полузащитника Энцо Фернандеса в английский клуб.

Отмечается, что представители команд не могут договориться о сумме трансфера 21-летнего хавбека.

«Мы надеемся, что Энцо останется с нами. Никто в клубе не хочет его отпускать. Но в его соглашении есть фиксированная цена. Если какая-то команда готова заплатить эту сумму за Энцо, мы его удерживать не станем. Один клуб заинтересован в нем, они пытались переманить его, сводят футболиста с ума большими деньгами. Это неуважительно и это разрушает отношения между командами. Они смогут оформить переход только в случае выплаты отступных», – приводит слова Шмидта португальская пресса.

Напомним, что Фернандес перешел в «Бенфику» в июле 2022 года. В текущем сезоне за «орлов» он провел 25 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. В контракте аргентинца прописана сумма отступных в размере 120 миллионов евро.