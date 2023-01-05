Стал известен список из четырех главных тренеров, претендующих на звание лучшего наставника в АПЛ за ноябрь и декабрь. Об этом сообщает пресс-служба высшего футбольного дивизиона Англии.

Сообщается, что четырем специалистам удалось пройти данный период в английском чемпионате без поражений.

Как утверждает источник, на звание лучшего тренера номинированы Микель Артета («Арсенал»), Томас Франк («Брентфорд»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Юрген Клопп («Ливерпуль»).

Добавим, что в настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии (44 очка), «Ньюкасл» занимает третью строчку (35 очков), «Ливерпуль» располагается на шестом месте (28 очков), а «Брентфорд» – девятый (26 очков).