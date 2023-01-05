Роналду не может дебютировать за «Аль-Наср» из-за лимита на легионеров

Нападающий Криштиану Роналду не сможет дебютировать за «Аль-Наср» в ближайшее время. У клуба перебор с иностранцами. Об этом сообщает французская пресса.

Отмечается, что 37-летний португалец стал девятым легионером в составе саудовской команды. Правила чемпионата Саудовской Аравии позволяют иметь только восемь иностранцев в клубе.

Как утверждает источник, португальского форварда заявят после того, как один из легионеров покинет расположение «Аль-Насра». В настоящий момент в команде играют Давид Оспина, Гислен Конан, Альваро Гонсалес, Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес, Талиска и Венсан Абубакар.

Напомним, что Роналду присоединился к «Аль-Насру» в начале января 2023 года на правах свободного агента. В ноябре прошлого года он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».