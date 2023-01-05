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Лапорта заявил, что «Барселона» откажется от покупок в зимнее трансферное окно

Глава сине-гранатовых доволен нынешним составом команды.
Лапорта заявил, что «Барселона» откажется от покупок в зимнее трансферное окно
05 января 2023 18:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Keystone Press Agency

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился планами каталонского клуба на ближайшее зимнее трансферное окно.

Отмечается, что по мнению испанского функционера, команда совершила все необходимые трансферы летом.

«Мы не собираемся активно себя проявлять на этом зимнем трансферном рынке. Если подвернется какой-то хороший вариант, мы рассмотрим возможность покупки. Хави доволен игроками, которые уже находятся в команде. Мы приобрели всех нужных футболистов еще летом. Поэтому у нас нет необходимости платить за Бернарду Силву 80 миллионов евро», – приводит слова Лапорты журналист Джанлука Ди Марцио в своих соцсетях.

Добавим, что летом 2022 года к «Барселоне» присоединились Рафинья, Жюль Кунде, Роберт Левандовски, Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Бельерин и Маркос Алонсо.

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