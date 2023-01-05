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Де Брюйне назвал свой уход из «Челси» правильным решением

Матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» состоится сегодня, в 23:00 по московскому времени.
05 января 2023 19:03
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мнением по поводу своего ухода из Челси в 2014 году.

Отмечается, что бельгийский игрок отыграл за лондонскую команду девять матчей.

«Я принял решение уйти из «Челси», потому что понимал, что здесь мне не дадут достаточно игрового времени. Я не прогадал, это было лучшим моим решением. Мне было необходимо перезапустить свою карьеру, чтобы прогрессировать и расти как футболист. У меня нет сомнений в моим футбольных навыках, но я не ожидал, что буду выступать за «Манчестер Сити» и сборную Бельгии», – приводят слова де Брюйне британские СМИ.

Добавим, что де Брюйне выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В нынешнем сезоне за команду Пепа Гвардиолы он провел 22 матча, забил три гола и отдал 15 результативных передач.

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