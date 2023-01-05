Фирмино может отправиться в чемпионат Саудовской Аравии

Нападающим «Ливерпуля» Роберто Фирмино интересуются команды чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что бразильский форвард не хочет покидать стан красных и желает продлить контракт с английским клубом.

Как утверждает источник, неизвестно, какие именно саудовские команды заинтересованы в услугах 31-летнего игрока, однако сообщается, что речь идет не об «Аль-Насре», за который в настоящее время выступает Криштиану Роналду.

Добавим, что Фирмино присоединился к «Ливерпулю» летом 2015 года. Всего за мерсисайдцев он провел 348 матчей, забил 107 голов и отдал 78 результативных передач. Текущее соглашение бразильца с клубом АПЛ истекает в конце июня 2023 года.