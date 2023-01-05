Роналду попросил руководство «Аль-Насра» подписать Пепе 

Нападающий Криштиану Роналду обратился к главам «Аль-Насра» с просьбой приобрести защитника «Порту» Пепе. Об этом сообщают испанские СМИ.
Отмечается, что соглашение 39-летнего португальца с «драконами» истекает в конце текущего сезона.
По информации источника, представители саудовского клуба прислушались к просьбе португальского нападающего и рассматривают возможность пригласить защитника в команду.
Добавим, что Пепе выступает за «Порту» с января 2019 года. В текущем сезоне он провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.