«Реал» заинтересован в приобретении Бернарду Силвы 

Руководство «Реала» рассматривает возможность приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что основным претендентом на 28-летнего игрока являлась «Барселона», однако сине-гранатовые не готовы платить за португальца 80 миллионов евро.

Как утверждает источника, королевский клуб находится в поисках замены на позицию возрастного Тони Кросса. В команде понимают, что немецкий хавбек в скором времени может завершить карьеру.

Добавим, что Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне за команду Пепа Гвардиолы он принял участие в 24 матчах, забил два гола и отдал пять результативных передач.