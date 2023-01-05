«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за подписание нападающего «Айнтрахта» Коло Муани 

Представители «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в услугах форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что руководство «орлов» не отпустит 24-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

По информации источника, клуб из Франкфурта рассчитывает получить за игрока сборной Франции около 100 миллионов евро. За нападающим следят скауты «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», однако он не хочет уходить из текущей команды зимой.

Добавим, что Коло Муани присоединился к «Айнтрахту» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 сыгранных матча, восемь забитых мячей и 11 результативных передач.