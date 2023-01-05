«Барселона» нацелилась на защитника «Айнтрахта» Ндика

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность пригласить в команду защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика.

Отмечается, что у французского игрока истекает контракт с «орлами» летом 2023 года.

Как утверждает источник, в каталонском клубе остались под впечатлением от игры 23-летнего футболиста в Лиге Европы. В случае, если игрок не подпишет новое соглашение с немецкой командой, сине-гранатовые сделают попытку подписать француза на правах свободного агента летом.

Добавим, что Ндика выступает за «Айнтрахт» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 23 матча и отметился одной результативной передачей.