Кепа и Холанд выйдут в стартовых составах «Челси» и «Манчестер Сити»

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Манчестер Сити» на матч 19-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что встреча состоится сегодня, 5 января, и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Челси»: Кепа, Тиаго Силва, Кулибали, Аспиликуэта, Кукурелья, Ковачич, Пулишич, Стерлинг, Закария, Зиеш, Хаверц.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Аке, Канселу, Гюндоган, Родри, де Брюйне, Холанд, Бернарду Силва, Фоден.

Добавим, что в данный момент «Манчестер Сити» занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков после 16 матчей. «Челси» располагается на десятом месте, имея в своем активе 25 очков.