Кейн заявил, что не сможет забыть свой промах с пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился воспоминаниями о четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре против национальной команды Франции (1:2).

Отмечается, что во встрече 29-летний форвард дважды подходил к 11-метровой отметке. Он реализовал первый пенальти, а во второй раз совершил промах.

«После той неудачи и искренне хотел продолжить играть и не думать о промахе. Наверное, это воспоминание останется со мной на всю оставшуюся жизнь, однако я не собираюсь зацикливаться на нем. Мне хочется продолжать развиваться в футбольном плане и становиться лучше», – приводит слова Кейна британская пресса.

Напомним, что на прошедшем мировом первенстве Кейн за сборную Англии провел пять матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.