Роналду отреагировал на свой переход в «Аль-Наср»

Нападающий Криштиану Роналду поделился мнением о своем переходе в «Аль-Наср».

Отмечается, что 37-летний португалец считает чемпионат Саудовской Аравии сильным и конкурентным.

«Я чувствую небывалые впечатления от своего появления здесь. Я горжусь тем фактом, что оказался здесь. Хочу наслаждаться футболом и одерживать победы со своей новой командой. У чемпионата есть будущее. Он уже обладает высококлассными футболистами. Это очень сильный и конкурентный турнир. Ради этого я и приехал», – приводит слова Роналду клубная пресс-служба «Аль-Насра».

Напомним, что Роналду присоединился к саудовской команде в начале января 2023 года на правах свободного агента.