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Сунесс считает, что «Тоттенхэм» финиширует в первой четверке АПЛ 

Футбольный аналитик также выразил свое восхищение нападающим «шпор» Гарри Кейном. 
05 января 2023 22:58
автор: Глеб Шевяков

Бывший наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о выступлении «Тоттенхэма» в текущем сезоне чемпионата Англии.

Отмечается, что 69-летний шотландец выделяет в составе лондонской команды форварда Гарри Кейна.

«Мне кажется, они способны занять одно из четырех первых мест в АПЛ благодаря Кейну. Он справляется с задачами бомбардира просто великолепно. Гарри – мистер Голс», – приводят слова Сунесса британские СМИ.

Добавим, что в нынешнем сезоне АПЛ Кейн отметился 15 забитыми мячами и находится на второй строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая лидерство нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (21 гол).

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