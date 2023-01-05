Сунесс считает, что «Тоттенхэм» финиширует в первой четверке АПЛ 

Бывший наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о выступлении «Тоттенхэма» в текущем сезоне чемпионата Англии.

Отмечается, что 69-летний шотландец выделяет в составе лондонской команды форварда Гарри Кейна.

«Мне кажется, они способны занять одно из четырех первых мест в АПЛ благодаря Кейну. Он справляется с задачами бомбардира просто великолепно. Гарри – мистер Голс», – приводят слова Сунесса британские СМИ.

Добавим, что в нынешнем сезоне АПЛ Кейн отметился 15 забитыми мячами и находится на второй строчке в списке лучших бомбардиров чемпионата, уступая лидерство нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду (21 гол).