Дембеле признался, что счастлив в «Барселоне» и не хочет покидать клуб 

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что не собирается покидать каталонский клуб.

Отмечается, что ранее к 25-летнему форварду проявлял интерес «ПСЖ».

«Я чувствую себя счастливым в «Барселоне», хочу продолжать развиваться и выступать за эту команду. Хави доверяет мне, а мне комфортно работать под его руководством. Я искренне рад, что оказался здесь», – приводит слова Дембеле испанская пресса.

Напомним, что Дембеле присоединился к «Барселоне» в августе 2017 года. В текущем сезоне за сине-гранатовых он отыграл 22 матча, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Соглашение француза с каталонцами рассчитано до лета 2024 года.