Блинд надеется завоевать трофей в составе «Баварии»

Новичок «Баварии» Дейли Блинд поделился мнением по поводу своего перехода в немецкую команду.

Отмечается, что игрок сборной Нидерландов выразил надежду выиграть титул под руководством Юлиана Нагельсмана.

«Я в предвкушении своей первой игры за «Баварию». Начинается период битв за трофеи, а команда такого масштаба, как «Бавария» обязана претендовать на каждый титул. Я пришел в клуб ради этого. Надеюсь, что мой опыт и мастерство будет полезно для партнеров. Я буду выкладываться на все сто», – приводит слова Блинда клубная пресс-служба мюнхенцев.

Напомним, что Блинд ранее расторг контракт с «Аяксом». В нынешнем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, отличившись двумя результативными передачами.