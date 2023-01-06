Гол Мареза принес «Манчестер Сити» выездную победу над «Челси»

Футболисты «Манчестер Сити» одержали гостевую победу над «Челси» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что автором единственного гола стал форвард «горожан» Рияд Марез, отличившийся на 63-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 39 очков и расположились на втором месте в турнирной таблице АПЛ. В свою очередь лондонцы идут десятыми с 25 очками.

14 января «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Манчестер Юнайтед», а «Челси» двумя днями ранее в гостях встретятся с «Фулхэмом».

Чемпионат Англии

19-й тур

«Челси» – «Манчестер Сити» – 0:1 (0:0)

Гол: Марез, 63.