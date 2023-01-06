Чемпион мира в составе сборной Франции Анри хочет стать главным тренером сборной Бельгии

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри высказал желание стать главным тренером сборной Бельгии по футболу, сообщают бельгийские СМИ.

По данным источника, Анри в частном порядке проинформировал руководство Бельгийской футбольной ассоциации о своем желании. У Анри уже есть опыт работы с национальной командой, когда он был помощником бывшего главного тренера Роберто Мартинеса, ушедшего в отставку после чемпионата мира в Катаре.

Ранее Королевская Бельгийская футбольная ассоциация разместила на своем сайте описание вакансии главного тренера национальной команды, отметив, что требуется тренер, «который знает, как побеждать».

Анри работал главным тренером в «Монако», а также тренеровал «Монреаль» в американской МЛС. Как отмечает источник, назначение Анри поддержал нападающий сборной Ромелу Лукаку и защитник Тоби Алдервейрелд.