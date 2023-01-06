Месси, Мбаппе и Неймар пропустят матч Кубка Франции с «Шатору»

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Лионель Месси пропустит матч 1/32 финала Кубка Франции с «Шатору», цитируют главного тренера парижан Кристофа Галтье британские СМИ.

По словам Галтье, в тренерском штабе было принято решение дать больше времени аргентинцу для подготовки к следующему матчу чемпионата с «Анже».

«У него был фантастический чемпионат мира. Да, у него есть определенные обязательства, но он возвращался в Аргентину, чтобы отпраздновать триумф. Мы хотели, чтобы он восстановил силы дома, рядом с семьей. Необходимо, чтобы он подготовился к следующему матчу», - отметил Галтье.

Также в матче Кубка Франции не сыграют Неймар, получивший на чемпионате в Катаре травму, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими, получившие дополнительный отдых, а также Марко Верратти, отбывающий дисквалификацию.